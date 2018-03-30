Два росгвардейца покорили красноярцев нестандартным подходом к пьяным «в лоскуты» женщинам (ВИДЕО)

Бойцы управления Росгвардии по Красноярску стали героями соцсетей после проявленной заботы о двух жительницах города, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Дамы употребляли спиртное и переборщили. В итоге они оказались ночью на улице и не могли вызвать такси.

На помощь девушкам пришли два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии. Они успокоили женщин, вызвали им машину и отправили восвояси, сообщается в группе

"ЧП Красноярск"

в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе уточняется, что инцидент произошел поздно вечером в четверг, 29 марта. Видеозапись процесса общения красноярок с росгвардейцами выложил в соцсеть очевидец.

"Четверг — это маленькая пятница. Пьяные в лоскуты барышни устали и присели отдохнуть на обочине дороги. Подъехали полицейские [гвардейцы], успокоили, пообщались и отправили барышень домой на такси. Удивительно-положительная работа", — прокомментировал автор содержание видео.

В комментариях пользователи отмечают, что бойцы Росгвардии поступили правильно, вызвав девушкам такси, поскольку тем самым, возможно, помогли им не попасть в беду. Некоторые также отметили, что правоохранители проявили нетипичную для них доброту, не забрав «героинь» видео в отделение. «Действительно редкий случай для полиции», — отмечают пользователи.

В пресс-службе краевой Росгвардии рассказали, что оказавшими помощь краснояркам сотрудниками были сержант Степан Малышонок и младший сержант Алексей Злотников. Они патрулировали улицу, когда заметили девушек. Те рассказали гвардейцам, что хотели вызвать такси, но у них сели телефоны. Тогда Малышонок и Злотников предложили свою помощь.

"Они вызвали девушкам такси, вместе с ними его дождались и посадили в автомобиль. Водителя такси они попросили позвонить им, когда он доставит девушек домой, что тот и сделал", — сообщили в пресс-службе ведомства.