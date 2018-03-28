Литературная игра для детей прошла в центре «ЭПИ» на Стандартной

На прошлой неделе в музыкально-эстетическом центре «ЭПИ», расположенном на Стандартной улице, прошла игра на литературную тему для младшего отряда общественного объединения. Об этом сообщается на сайте центра.

«Задачей детей было придумывать или искать в книгах стихотворения, соответствующие заданным тематикам. Получилось интересно, а ребята даже сочинили несколько стихов», — говорится в сообщении.

Напомним, музыкально-эстетический центр «ЭПИ» расположен в Алтуфьевском районе по адресу: Стандартная улица, дом 23, корпус 1. (вт)