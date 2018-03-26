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В Куркине построят школу-трансформер на 300 мест
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В Куркине построят школу-трансформер на 300 мест 

Департамент строительства города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
Школа-трансформер на 300 мест появится в районе Куркино. Новый корпус пристроят к зданию школы № 1985. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Блок начальных классов с дошкольным отделением введут уже в следующем году по адресу: улица Воротынская, владение 12, корпус 3. «В настоящее время идет возведение конструктива здания», — отметил Андрей Бочкарев.
В трехэтажном строении разместятся две учебные комнаты для первоклассников, шесть — для учеников вторых — четвертых классов, а также четыре групповые ячейки для дошкольников. При необходимости ячейки смогут отдать под классы.
Кроме того, в школе-трансформере будут спальни, игровая комната для продленки, кружковая, кабинет труда, учительская, спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок и служебные помещения.
По славам Андрея Бочкарева, школы-трансформеры делают обучение детей более комфортным. «Такие здания можно использовать и как блок начальных классов, и как дошкольное отделение в летний период — с минимальными затратами, без большого изменения проекта и дополнительного прохождения экспертизы», — подчеркнул глава Департамента строительства.
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