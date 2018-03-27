Ещё
В Воронеже разыскивают пропавшего в районе «Танка Т-34» парня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже разыскивают пропавшего в районе «Танка Т-34» парня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 18-летнего Константина Руслякова.
Парень пропал 23 марта в 18:00. Костя ушел из кафе «Сим-сим» по адресу: проспект Патриотов, 43е, в районе памятника «Танку Т-34», и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего парня: худощавый, небольшого роста, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-зеленую куртку, возможно серый свитер.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кости, волонтеры просят звонить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
АиФ: последние новости
«Рейдеры» на дачах. В белгородском товариществе собирают непомерные взносы МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса В Губкине был дан старт конкурсу социальных проектов «Сделаем вместе!»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов226
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово160
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным27
Путин произвел перестановки в МИД79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение