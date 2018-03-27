В Воронеже разыскивают пропавшего в районе «Танка Т-34» парня

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 18-летнего Константина Руслякова.

Парень пропал 23 марта в 18:00. Костя ушел из кафе «Сим-сим» по адресу: проспект Патриотов, 43е, в районе памятника «Танку Т-34», и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего парня: худощавый, небольшого роста, серо-зеленые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения был одет в темно-синие джинсы, черные кроссовки, темно-зеленую куртку, возможно серый свитер.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Кости, волонтеры просят звонить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.