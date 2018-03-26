Концерт «Звездный дождь» прошел на Лермонтовском проспекте

В культурном центре «Лидер» состоялся «Звездный дождь» — праздник, посвященный Дню работников культуры. Концертную программу открыл директор «Лидера» Николай Слепнев.

— От всей души я благодарю работников нашего учреждения, и всех тех, кто изо дня в день старается для того, чтобы вы и ваши близкие были счастливы с «Лидером». Здесь мы дарим хорошее настроение, праздник, любовь и счастье! — заявил Слепнев.

На праздничную сцену вышли талантливые музыканты, танцоры и певцы. Одним из главных событий вечера стало торжественное награждение руководителей коллективов и победителей в детском конкурсе рисунков и конкурсе прикладного творчества. (вт)