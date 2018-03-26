Ещё
Концерт «Звездный дождь» прошел на Лермонтовском проспекте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт «Звездный дождь» прошел на Лермонтовском проспекте 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В культурном центре «Лидер» состоялся «Звездный дождь» — праздник, посвященный Дню работников культуры. Концертную программу открыл директор «Лидера» Николай Слепнев.
— От всей души я благодарю работников нашего учреждения, и всех тех, кто изо дня в день старается для того, чтобы вы и ваши близкие были счастливы с «Лидером». Здесь мы дарим хорошее настроение, праздник, любовь и счастье! — заявил Слепнев.
На праздничную сцену вышли талантливые музыканты, танцоры и певцы. Одним из главных событий вечера стало торжественное награждение руководителей коллективов и победителей в детском конкурсе рисунков и конкурсе прикладного творчества. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Молодёжная палата района Выхино-Жулебино провела праздник двора День работника культуры отметят в Выхине-Жулебине Церемония принятия присяги юнармейца прошла в одной из школ Выхина-Жулебина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов541
США высылают российских дипломатов303
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно234
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
В МИД РФ отреагировали на решение Запада38
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение