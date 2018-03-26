Главой ФРБ Нью-Йорка станет Уильямс 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Совет директоров Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, похоже, остановился на кандидатуре главы ФРБ Сан-Франциско Джоне Уильямсе в качестве его следующего президента, сообщили источники CNBC.
Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс
Позиция главы ФРБ Нью-Йорка считается одной из самых влиятельных в финансовом секторе в стране. Президент ФРБ Нью-Йорка является заместителем председателя Федерального комитета открытого рынка (FOMC), а ФРБ Нью-Йорка контролирует крупные банки денежного центра в финансовой столице страны.55-летний Уильямс является экономистом и ведущим экспертом по денежно-кредитной политике, который проработал в ФРС почти четверть века. Многие считают Уильямса центристом, который поддерживает постепенное повышение ставок. Однако он выступает за сохранение относительно низкой ставки в долгосрочной перспективе. Неопределенности в Белом доме, которые, в частности, связаны с отказом президента США Дональда Трампа от назначения заместителя председателя ФРС, также сыграли свою роль. В совете директоров ФРБ Нью-Йорка посчитали, что эксперт по денежной политике является лучшим выбором, учитывая, что председатель ФРС Джером Пауэлл не экономист. Уильямс все еще должен быть официально назначен Советом директоров ФРБ Нью-Йорка и одобрен советом управляющих Федеральной резервной системы. В отличие от председателя и заместителя председателя Федеральной резервной системы, главу ФРБ Нью-Йорка не должен утверждать сенат.