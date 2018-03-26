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В саратовском ТЮЗе откроют театральную студию имени Табакова
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В саратовском ТЮЗе откроют театральную студию имени Табакова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На встрече с коллективом саратовского Дворца творчества детей и молодёжи сегодня председатель Общественной палаты Александром Ландо отметил, что учреждение имеет огромное значение для города и региона. Это место связано и с именем Олега табакова. Поэтому Общественная палата вышла с инициативой увековечить память великого актера и наставника. Он подчеркнул, что Вячеслава Володин предложил создать на базе ТЮЗа создать детскую театральную студию имени Табакова.
— Будет создаваться попечительский совет с участием Машкова, Зудиной, Миронова. Здесь будут отбирать самородков, а лучшие попадут в Москву, в детскую школу, которую организовал Табаков, — рассказал Ландо. Что касается дел бытовых, что в здании планируется отремонтировать фасад.
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