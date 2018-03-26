Апарт-отель вместимостью более 220 номеров построят в Даниловском районе

В Даниловском районе столицы будет построен апарт-отель, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Апарт-отель с подземной автостоянкой» по адресу: Холодильный пер., вл.2/6, стр.3, Даниловский район, Южный административный округ Москвы . Согласована проектная документация на строительство апарт-отеля в Даниловском районе на юге столицы», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова

По его словам, в Холодильном пер. предусмотрено строительство 12-этажного здания апарт-отеля на 221 номер с двухуровневой подземной автостоянкой. На первом этаже здания расположатся торговые и административно-офисные помещения. Одновременно в апарт-отеле смогут разместиться до 390 постояльцев. Комфортабельные номера будут находиться со второго по 12 этажи. На каждом этаже гостиницы предусмотрены номера для маломобильных групп населения. Связь по этажам в здании будет обеспечиваться с помощью двух лестниц и четырех лифтов грузоподъемностью 1 тонна.

Подземная охраняемая автостоянка рассчитана на 70 машиномест. В паркинге также предусматриваются места для транспорта маломобильных групп населения. Кроме того, на прилегающей территории запроектированы плоскостные автостоянки. В рамках благоустройства будут выполнены установка малых архитектурных форм, ограждения, устройство наружного освещения, высажены деревья и кустарники.