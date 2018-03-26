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День работника культуры отметили в Ростове
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День работника культуры отметили в Ростове 

Деловое сообщество 2 часа назад
Посетил мероприятие и поздравил собравшихся глава Администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
Градоначальник пожелал работникам культуры неиссякаемого вдохновения, новых успехов и покорения самых высоких вершин.
— Культурная жизнь донской столицы имеет славную богатую историю. Благодаря работникам сферы культуры в южной столице растет достойная смена нашим знаменитостям, — добавил Виталий Кушнарев.
Глава Администрации также вручил заслуженным работникам культуры почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
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