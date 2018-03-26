В Курганской области начали разводить уникальных животных для охоты

Курганскую область завезли уникальных для региона пятнистых оленей. Их планируют разводить в вольере Першинского охотничьего хозяйства Белозерского района наряду с другими редкими животными, сообщает пресс-служба правительства региона.

Первых трёх особей — самца, самку и годовалого оленёнка — выпустили в вольер в понедельник, 26 марта. В ближайшее время специалисты планируют подселить к ним ещё семь оленей. Историческая родина этих животных — Дальний Восток и Кавказ. В других регионах Урала пятнистых оленей уже разводят: в Курганскую область особей доставили из Тюменской области . Охотоведы считают, что олени должны легко адаптироваться к зауральским условиям. Животных привили, прикрепили к ушам бирки. Когда число оленей превысит 170 особей, их выпустят в леса.

Руководство Першинского охотничьего хозяйства также планирует заниматься разведением сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов. По оценке специалистов, это позволит заняться производством диетического мяса и лекарственного сырья (пантов). Вольерный комплекс площадью около 500 гектаров, в нём животные будут обитать в полувольных условиях: они будут защищены от хищников и охотников, их будут подкармливать. По мнению директора департамента природных ресурсов Эдуарда Гусева, разведение пятнистых оленей «вызовет дополнительный интерес у любителей охотничьего туризма».