Пятнистых оленей будут разводить в Курганской области

Разведением пятнистых оленей займутся охотоведы в Курганской области , сообщают в пресс-службе главы региона.

Недавно в Зауралье привезли трёх первых особей — взрослого самца, самку и годовалого оленёнка. Животных, которые никогда не жили на Урале, поселили в вольере одного из охотничьих хозяйств Белозёрского района. Ожидается, что вскоре к ним подселят ещё семь оленей, а когда число животных приблизится к 170, их выпустят в леса. В дальнейшем охотоведы планируют приступить к разведению сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов.

Специалисты отмечают, что родина пятнистых оленей — Дальний Восток и Кавказ, однако они должны вполне комфортно чувствовать себя и в Зауралье. Это стадные животные, главой группы становится самка. В Курганскую область оленей привезли из соседней Тюменской.