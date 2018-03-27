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Пятнистых оленей будут разводить в Курганской области
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Пятнистых оленей будут разводить в Курганской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Разведением пятнистых оленей займутся охотоведы в Курганской области, сообщают в пресс-службе главы региона.
Недавно в Зауралье привезли трёх первых особей — взрослого самца, самку и годовалого оленёнка. Животных, которые никогда не жили на Урале, поселили в вольере одного из охотничьих хозяйств Белозёрского района. Ожидается, что вскоре к ним подселят ещё семь оленей, а когда число животных приблизится к 170, их выпустят в леса. В дальнейшем охотоведы планируют приступить к разведению сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов.
Специалисты отмечают, что родина пятнистых оленей — Дальний Восток и Кавказ, однако они должны вполне комфортно чувствовать себя и в Зауралье. Это стадные животные, главой группы становится самка. В Курганскую область оленей привезли из соседней Тюменской.
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