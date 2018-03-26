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Авторы молодежных проектов могут побороться за средства гранта
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Авторы молодежных проектов могут побороться за средства гранта 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Гранты от 25 до 100 тысяч рублей получат авторы молодежных проектов. На Вологодчине стартовал областной конкурс проектов.
Все идеи, претендующие на грантовую поддержку, должны находиться в стадии реализации и иметь результаты. Проекты могут быть направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, развитие творческого потенциала, социальную адаптацию, содействие занятости, деятельность клубного движения молодых семей, детских и молодежных общественных объединений, молодежного добровольческого движения, профилактику распространения экстремизма и терроризма.
Заявки принимаются от участников в возрасте 18-30 лет до 23 апреля на электронную почту nko@upinfo.ru или по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31. Также необходима регистрация в АИС «Молодежь России».
Каждый участник может заявить только один проект. Оценят их эксперты, победители получат гранты в размере 25, 50, 75 и 100 тысяч рублей.
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