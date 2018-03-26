Авторы молодежных проектов могут побороться за средства гранта

Гранты от 25 до 100 тысяч рублей получат авторы молодежных проектов. На Вологодчине стартовал областной конкурс проектов.

Все идеи, претендующие на грантовую поддержку, должны находиться в стадии реализации и иметь результаты. Проекты могут быть направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, развитие творческого потенциала, социальную адаптацию, содействие занятости, деятельность клубного движения молодых семей, детских и молодежных общественных объединений, молодежного добровольческого движения, профилактику распространения экстремизма и терроризма.

Заявки принимаются от участников в возрасте 18-30 лет до 23 апреля на электронную почту nko@upinfo.ru или по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 31. Также необходима регистрация в АИС «Молодежь России».

Каждый участник может заявить только один проект. Оценят их эксперты, победители получат гранты в размере 25, 50, 75 и 100 тысяч рублей.