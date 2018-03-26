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В пригороде Челябинска откроют новые кладбища
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В пригороде Челябинска откроют новые кладбища 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В пригороде Челябинска организуют новые кладбища для захоронения жителей областного центра. Об этом сообщил на аппаратном совещании 26 марта глава города Евгений Тефтелев.
— Мы сегодня работаем с близлежащими районами по выделению земли, чтобы организовать там новые кладбища. Некоторые решения уже есть, — сказал мэр.
В Челябинске 12 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершнёвское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Новосинеглазовское, Смолинское.
Осенью 2016 года городские власти заявили о готовности закрыть четыре старых кладбища. В первую очередь речь шла о Сухомесовском (для новых захоронений) и Сосновском (для всех видов, кроме урн). А в 2017 году был запланирован поиск земли под новое кладбище. Ожидалось, что после его открытия будут запрещены новые захоронения на Успенском и Градском кладбищах.
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