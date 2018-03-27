Результаты голосования по благоустройству дворов аннулировали в Пряже

Активисты ОНФ в Карелии нашли ряд нарушения при отборе заявок. В региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Карелии обратилась инициативная группа граждан из административного центра Пряжинского района — поселка Пряжа. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения. Жители поселка сообщили, что не согласны с решением общественной комиссии, которая отклоненила их заявки для участия в программе «Комфортная городская среда». Жители дома №23 по улице Речная настаивали на том их проект проиграл несправедливо. Фронтовики провели проверку и действительно выявили нарушения. Активисты ОНФ, провели мониторинг реализации программы на территории Пряжинского района и пришли к выводу, что решение общественной комиссии действительно необоснованны.

Отметим, что в проекте участвовало только две заявки. На улице Гагарина, 14, планировали заасфальтировать территорию, установить ограждение и объекты архитектуры малой формы. А жители дома №23 на улице Речной, где, по сообащению пресс-службы, ТСЖ уже много сделало для наведения порядка в подъездах, отремонтировало кровлю и поменяло трубы, хотели с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды» провести работы по асфальтированию.

При проведении конкурса были нарушены условия оценки заявок. Так, из протокола общественной комиссии следует, что голосование проводилось без учета критериев оценки, на основе личного субъективного мнения членов комиссии. Оценка проектов с установлением количества баллов не проводилось вообще. Для чего и для кого тогда в районе разрабатывался специальный порядок и сроки предоставления заявок по реализации муниципальной программы?,

— отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина. Также общественники выявили, что в составе общественной комиссии работала жительница дома №14 по улице Гагарина, проект благоустройства двора которого и был признан победителем. По мнению активистов ОНФ, участник конкурса не должен входить в состав комиссии, поскольку он лично заинтересован в итогах голосования. Кроме того, нарушением является и то, что руководит общественной комиссией в Пряже не высшее должностное лицо Пряжинского городского поселения — глава поселения, что прописано в правовом акте, а председатель местного совета.

По словам Лопаткиной активиты ОНФ обратились в Минстрой Карелии с просьбой провести проверку и принять срочные меры. Однако прокуратура Пряжинского района, куда также обращались жители с улицы Речная, отреагировала на данную ситуацию оперативней.

Прокурор потребовал рассмотреть вопрос о признании результатов оценки проектов по благоустройству дворовых территорий в Пряже не соответствующими законодательству. И общественная комиссия уже аннулировала свое решение. Мы будем держать ситуацию на контроле. Нам нужен честный отбор заявок по благоустройству,