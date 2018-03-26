Молодежь — будущее Российского Севера!

6 — 7 апреля в окружной столице состоится открытый форум «Молодежь — будущее Российского Севера». Молодые люди обсудят вопросы создания платформы взаимного сотрудничества для разработки новых межэтнических проектов, обмена опытом в сфере популяризации и сохранения культуры и традиций народов Югры

«Следует отметить, что к организации мероприятия подключились представители Федерации этноспорта автономного округа, Молодежного парламента Югры и регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ — РОССИЯНЕ», — отметила заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска Ольга Киприянова.

Как сообщил инициатор проекта, Президент молодежной организации обско-угорских народов Виктор Банк: «Форум в Ханты-Мансийске — это старт большого проекта, реализация которого будет продолжена и в других муниципалитетах нашего округа. Уже сейчас мы начинаем работать над программой мероприятий в Нефтеюганске и Советском районе».

Напомним, что организаторами Форума выступают Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации югорской столицы совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» и Молодежной организацией обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа. Проект реализуется при поддержке депутата Думы Югры Александра Новьюхова.

К участию приглашаются представители национальных общественных объединений, студенты образовательных организаций и работающая молодежь в возрасте от 18 лет до 35 лет, проживающие на территории города Ханты-Мансийска. Для того чтобы стать участником Форума необходимо подать заявку в личном кабинете автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по ссылке (ais.fadm.gov.ru).