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Молодежь — будущее Российского Севера!
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Молодежь — будущее Российского Севера! 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
6 — 7 апреля в окружной столице состоится открытый форум «Молодежь — будущее Российского Севера». Молодые люди обсудят вопросы создания платформы взаимного сотрудничества для разработки новых межэтнических проектов, обмена опытом в сфере популяризации и сохранения культуры и традиций народов Югры.
«Следует отметить, что к организации мероприятия подключились представители Федерации этноспорта автономного округа, Молодежного парламента Югры и регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ — РОССИЯНЕ», — отметила заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска Ольга Киприянова.
Как сообщил инициатор проекта, Президент молодежной организации обско-угорских народов Виктор Банк: «Форум в Ханты-Мансийске — это старт большого проекта, реализация которого будет продолжена и в других муниципалитетах нашего округа. Уже сейчас мы начинаем работать над программой мероприятий в Нефтеюганске и Советском районе».
Напомним, что организаторами Форума выступают Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации югорской столицы совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр» и Молодежной организацией обско-угорских народов Ханты-Мансийского автономного округа. Проект реализуется при поддержке депутата Думы Югры Александра Новьюхова.
К участию приглашаются представители национальных общественных объединений, студенты образовательных организаций и работающая молодежь в возрасте от 18 лет до 35 лет, проживающие на территории города Ханты-Мансийска. Для того чтобы стать участником Форума необходимо подать заявку в личном кабинете автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по ссылке (ais.fadm.gov.ru).
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