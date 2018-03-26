В Москве проверили таксистов, работающих на Площади трех вокзалов

Площадь трех вокзалов — лакомое место для таксистов. Встретить или доставить вовремя к поезду — услуга популярная и весьма прибыльная. При этом, садясь в машину, пассажир не всегда знает, насколько легально работает его водитель. В ходе рейда инспекторы Московской административной дорожной инспекции совместно с ГИБДД выявили десятки нарушителей, передает "ТВ Центр"

Цветографическая схема — проще говоря, «шашечки» — лишь одно из обязательных условий работы такси. Помимо этого, машина должна быть оборудована опознавательным фонарем, а сам перевозчик обязан иметь так называемую «карточку таксиста» с указанием полной информации о водителе и тарифах. Мало у кого она сегодня нашлась.

Кто-то не успел, а кто-то и вовсе не хотел. По букве закона работать готовы не все. На таких перевозчиков прямо на месте инспекторы составляют протокол об административном правонарушении. Однако для некоторых такие проверки могут вылиться и в более крупную сумму. Одновременно перевозчиков проверяют и на наличие остальных задолженностей.

"Не только МАДИ проверяет штрафы должников, с которыми мы взаимодействуем, но также и мы — по своей федеральной базе федеральной службы судебных приставов — проводим анализ и мониторинг", — рассказал исполнитель межрайонного отдела судебных приставов взыскания административных штрафов №3 Дмитрий Щербаков.

Иногда результаты таких проверок шокируют. Например, задолженность компании, на которую работает один из таксистов, более 300 тысяч рублей. Это неоплаченные штрафы, в том числе за превышение скорости и неправильную парковку. Для самых злостных неплательщиков предусмотрены крайние меры: на очередной вызов эта машина вряд ли отправится в ближайшее время.