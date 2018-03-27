В СВАО этой весной высадят порядка 13 тысяч саженцев деревьев и кустарников по программе «Миллион деревьев»

В СВАО этой весной продолжится реализация программы «Миллион деревьев». Об этом сообщил прессе заместитель префекта Юрий Никитенко продолжится в СВАО. Как стало известно, с наступлением подходящих погодных условий начнется озеленение дворовых территорий по 203 адресам. Будут высажены 445 саженцев деревьев, породы которых отлично подходят для выращивания в городских условиях, а также 12 377 кустарников.

Напомним, что именно жители округа могли определить, где именно будет проходить озеленение. Им было предложено проголосовать на портале «Активный гражданин».

Программа «Миллион деревьев» реализуется в СВАО на протяжении пяти лет. За это время высажено на северо-востоке Москвы порядка десяти тысяч деревьев и более 160 тысяч кустарников.

По итогам реализации программы рекордсменами по озеленению стали Лианозово, Северное Медведково и Марьина Роща.