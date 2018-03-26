В Волгограде вынесут приговор убийце военнослужащего-разведчика

Волгограде завтра, 27 марта, должен быть вынесен приговор убийце Марику Нарцеву, жестко расправившемуся с 22-летним военнослужащим-разведчиком Владимиром Колесниковым . Как сообщает РИА34 со ссылкой на адвоката семьи Колесниковых, заседание пройдет в Дзержинском районном суде. — Как известно, Нарцев заключал сделку со следствием и дело слушалось в особом режиме. На предыдущем заседании после того, как обвиняемый сообщил о головных болях, Гособвинение затребовало справки о его здоровье. Если завтра они будут предоставлены, суд вынесен приговор, — пояснил РИА34 адвокат Денис Поливенко. — Также продолжается процесс над двумя подельниками главного обвиняемого. Они свою вину не признают. На одном их ближайшем заседаний туда будет доставлен Нарцев, его допросят. Напомним, громкое преступление произошло в мае прошлого года. Военнослужащий Владимир Колесников возвращался домой в поселок Степной Городищенского района с полигона Прудбой. По дороге ему позвонил бывший парень его девушки. Вместе с двумя своими знакомыми Марик Нарцев под надуманным предлогом попросил военнослужащего приехать в Дзержинском районе. Оказавшись один на один, инициатор встречи достал сигнальный пистолет, переделанный под огнестрельное оружие, и выстрелил военнослужащему в голову. После этого, чтобы добить соперника он ударил Владимира Колесникова кирпичом по затылку. Травмы оказались настолько серьезными, что пострадавший мгновенно скончался. После этого Нарцев и его товарищи похитили сотовый телефон убитого, далее на его же машине вывезли труп в Городищенский район и закопали в лесополосе. С телефона разведчика убийца писал смс его родителям, а также девушке, из-за которой произошел конфликт. Он попросил спуститься ее к подъезду. На встречу пришел в форме, которую снял с погибшего, а на лицо надел противогаз. Выдавая себя за разведчика Колесникова, при встрече Нарцев накинулся на девушку, после чего сразу скрылся. Заранее задуманный им план сработал на отлично. Практически сразу же обиженная девушка стала звонить Нарцеву и жаловаться на военнослужащего. Вскоре «герой» примчал, начал утешать пассию и пообещал разобраться с надоедливым военным. О том, что произошло неладное родители стали догадываться, когда военнослужащий Владимир Колесников не появился дома, близкие забили тревогу. Молодого человека искали родственники, знакомые, сослуживцы. Нашли его тело в лесопосадке через несколько дней. Марик Нарцев обвиняется в убийстве группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте оружия, побеге, а также в угоне автомобиля и краже имущества с причинением гражданину значительного ущерба. — Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 25 лет, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — Уголовные дела в отношении сообщников выделены в отдельное производство и находятся на стадии расследования. При этом, как отметил адвокат потерпевших Денис Поливенко, поскольку, Марик Нарцев пошел на сделку со следствием, будет находиться за решеткой 2/3 назначенного приговором срока. Родственники Владимира Колесников говорят, что за все время с момента задержания они не услышали от убийцы ни слова извинения. — В человеке ни капли совести и сострадания, полная уверенность в том, что все сойдет с рук, — высказались Колесниковы. — Мы не теряем надежды, что все наши доводы и других свидетелей следствие услышало, и с ними ознакомился суд. Требуем справедливого наказания человеку, убившему нашего мальчика.

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