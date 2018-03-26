Ещё
В Южном Китае задержано более 280 кг контрабандного меха норки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Южном Китае задержано более 280 кг контрабандного меха норки 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Наньнин, 26 марта /Синьхуа/ — Сотрудники пограничной полиции Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ на днях изъяли 500 шкурок норки, контрабандой ввезенных из Вьетнама.
Пять ящиков норкового меха были обнаружены на прошлой неделе в ходе патрулирования города Фанчэнган, сообщили в городском управлении общественной безопасности.
Полиция заметила нескольких человек, перевозивших подозрительные товары под мостом. Увидев приближающихся полицейских, подозреваемые бросили товар и сбежали.
Общий вес конфискованного меха составил 283,6 кг, среди них самый большой кусок длиной 50 см, шириной 5 см и весом около 400 г.
Мех норки, ценный материал для дорогой одежды, как правило, облагается высокими ввозными пошлинами. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Первые в Беларуси соревнования по информационной безопасности AgatCTF-2018 проходят в Минске /Полный текст/ Доклад о работе правительства В Шанхае скоро появятся полностью автоматизированные поезда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов546
США высылают российских дипломатов305
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно233
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
В МИД РФ отреагировали на решение Запада40
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение