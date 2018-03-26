В Южном Китае задержано более 280 кг контрабандного меха норки

Наньнин, 26 марта / Синьхуа / — Сотрудники пограничной полиции Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ на днях изъяли 500 шкурок норки, контрабандой ввезенных из Вьетнама

Пять ящиков норкового меха были обнаружены на прошлой неделе в ходе патрулирования города Фанчэнган, сообщили в городском управлении общественной безопасности.

Полиция заметила нескольких человек, перевозивших подозрительные товары под мостом. Увидев приближающихся полицейских, подозреваемые бросили товар и сбежали.

Общий вес конфискованного меха составил 283,6 кг, среди них самый большой кусок длиной 50 см, шириной 5 см и весом около 400 г.

Мех норки, ценный материал для дорогой одежды, как правило, облагается высокими ввозными пошлинами. -0-