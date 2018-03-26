Калуга получит нового градоначальника 

Депутаты городской думы Калуги 27 марта на внеочередном заседании примут решение о назначении исполняющего обязанности городского головы. Необходимость в этом возникла в связи с тем, что Константин Горобцов принял решение уйти с этой должности. По информации «Калуги 24», исполняющим полномочия градоначальника будет назначен один из членов правительства Калужской области. Напомним, Константин Горобцов возглавил городскую администрацию 23 апреля 2015 года после скоропостижной смерти Константина Баранова. В этот день он был назначен исполняющим обязанности городского головы. 11 ноября 2015 года, после того, как были оглашены результаты голосования депутатов городской думы по кандидатуре городского головы, он официально вступил в должность, получив от главы городского самоуправления Александра Иванова символ власти — цепь с гербом Калуги. Контрак с ним был заключен на пять лет. До переезда в году в Калугу Константин Горобцов долгое время работал в различных структурах московской мэрии.