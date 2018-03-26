Стань Первым в Первом ПРОДОЛЖЕНИЕ!

В преддверии Дня пожарной охраны России , Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ГБУК г. Москвы «Культурный центр им. И. М. Астахова» приглашает детей и молодежь от 3 до 18 лет принять участие во II вокальном конкурсе-фестивале «Соло 01»! Уникальный конкурс-фестиваль объединит юных исполнителей, которые представят на суд жюри вокальные произведения в патриотической тематики. Конкурс пройдет в несколько этапов, в ходе проведения которых у ребят будет возможность не просто продемонстрировать свои вокальные способности, но и научиться еще лучше владеть своим голосом и еще уверенней чувствовать себя на сцене. Уникальность конкурса заключается в том, что прошедшие отборочный тур конкурсанты будут готовиться к финалу под присмотром профессиональных музыкантов, которые помогут ребятам в кратчайшие сроки достигнуть совершенства на эстрадной сцене и поразить всех своим незабываемым выступлением!

Сбор заявок проводится с 26 марта по 9 апреля 2018 года.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте конкурса — https://www.solo01uvao.com/

и на сайте Культурного центра CCART.MOSCOW

28 апреля 2018 года состоится гала-концерт в парке Кузьминки в рамках празднования Дня пожарной охраны России, в финале которого совместно с Московским фестивалем огня будет проходить красочное шоу огня.