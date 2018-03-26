Полиция Косова блокировала въезд сербских представителей на территорию края

БЕЛГРАД, 26 мар — РИА Новости . Полиция самопровозглашенной республики Косово не допускает въезд на территорию края директора канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) в правительстве Сербии Марко Джуричу и другим официальным лицам, передает Радио и телевидение Косова (РТК).

Джуричу и, по данным сербских СМИ, находящимся с ним главе секретариата президента Сербии экс-министру юстиции Николе Селаковичу с еще одним должностным лицом днем был заблокирован въезд через КПП Ярине на севере Косова. Официальные лица должны были принять участие в собрании с местными сербами в рамках внутриполитического диалога по проблеме Косова.

Ранее в понедельник полиция самопровозглашенной республики воспрепятствовала въезду министра культуры Владана Вукосавлевича , который отправился в поездку по находящимся в крае сербским монастырям на фоне 19-й годовщины бомбардировок НАТО Югославии.

Отмечается, что на трассе, ведущей к Косовска-Митровице, от КПП стянуты усиленные группы косовской полиции с бронеавтомобилями и автоматическим оружием.

"Речь не идет о специальном подразделении, а о группе быстрого реагирования. Мы осуществляем оперативный план, который утвержден ранее в связи с решением не допустить визита представителей сербских властей", — цитирует косовский телеканал замкомандира местной полиции Бесима Хоти.

Ранее косовска-албанская администрация запретила въезд на территорию края и министру обороны Сербии Александру Вулину