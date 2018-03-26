Полезные авиамили: как купить и не пожалеть

Авиапассажирами часто становятся по воле работодателей. В этом случае авиамили копятся быстро и бесплатно. Чтобы баллы не сгорели, а происходит это чаще всего 31 декабря, их можно продать и выручить за это минимум 30% от их реальной стоимости. Такая сделка выгодна и владельцам миль, и покупателям, ведь билет обойдется дешевле и останется оплатить лишь различные сборы, отмечает телеканал «МИР 24».

«За счет миль можно повысить класс перелета, забронировать гостинцу, арендовать машину», — советует независимый финансовый советник Илья Пантелеймонов.

В интернете немало сайтов, на которых предлагают купить или продать авиамили. Самый безопасный способ — встретиться лично. Владелец миль оформляет билет в кассе в присутствии покупателя на его имя, а сам получает живые деньги. Второй способ основан на доверии. Покупатель перечисляет деньги продавцу миль вместе со своими данными. Есть и третий способ, некоторые авиакомпании разрешают перевести сами мили.

Блогер Алина Бодлева считает, что главное внимательно выбрать сайт покупки. «Надо внимательно исследовать механизм покупки, поговорить с друзьями, посмотреть видео на YouTube», — считает Алина.

Компенсация за овербукинг

Как вернуть деньги?

Для покупки билета с чужими милями придется потратить время, а главное есть риск попасться в руки мошенников, предостерегают юристы.

«Чтобы защититься от мошенников, не надо вступать в отношения, приобретая услугу, которая не может продаваться. Это все равно что покупать поддельные страховые полюса. Гражданин должен понимать, на какую сделку он идет», — говорит адвокат Константин Ящук.

Авиакомпании продажу миль не поощряют. Если станет известен факт покупки, пострадать может как продавец, так и покупатель миль. Некоторые авиакомпании могут исключить продавца из программы лояльности или аннулировать авиабилет у покупателя.

«Если компания позволяет это сделать, то это не очень хорошая тенденция. Стимулировали к покупке Иванова, а поехал петров», — отмечает коммерческий директор онлайн-тревел агентства Игорь Константинов

Узнать о несанкционированной продаже авиамиль не так уж и трудно. Специалисты авиакомпании мониторят сайты частных объявлений. Известно даже о «контрольных закупках». Данные о покупке могут всплыть случайно. Если у пассажира, что-то пойдет не так, например рейс отложат или вовсе отменят, а он начнет требовать компенсации. При этом законом подобная торговая деятельность никак не регулируется.

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