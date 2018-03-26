Сотрудники УВД по ЗАО провели со школьниками беседу по теме «Право и ответственность»

Учащимся объяснили особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, а также отметили различие между уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственностью.

Начальник правового отделения УВД по ЗАО подполковник внутренней службы Анастасия Гаврилова, которая также является председателем женского совета УВД по ЗАО, организовала и провела совестно с сотрудниками правового отделения ОМВД России по району Дорогомилово мероприятие по правовому информированию и консультированию учащихся 6-7 классов Западного административного округа.

С особым вниманием отнеслись подростки к информации о том, что если они совершили правонарушение, то отвечать за их действия (пока они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности) придется их родителям, поэтому очень важно перед тем, как что-то сделать, подумать о последствиях своего поступка, чтобы не навредить себе и своим близким. Ребята задавали множество вопросов, но особенно их интересовало то, какое образование надо получить, чтобы работать юристом и какими качествами надо обладать, чтобы быть хорошим полицейским.

В конце мероприятия Анастасия Гаврилова провела викторину правовой грамотности. Победителю полицейские вручили диплом, а другим активным участникам поощрительные призы.