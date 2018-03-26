Растолстевший южнокореец решил избежать армии и поплатился

Гражданин Южной Кореи решил избежать обязательной службы в армии, для чего специально растолстел. Однако его план был раскрыт, за что мужчина сел в тюрьму. Об этом сообщает The Korea Times.

21-летний мужчина признан виновным в том, что тот пытался избежать военной службы. За шесть месяцев до призыва он поправился почти на 30 килограммов.

Молодой человек, имя которого не разглашается, при росте 180 сантиметров весил 87 килограммов, когда выпускался из школы в феврале 2016-го. Однако при прохождении призывной медицинской комиссии в июле его вес составил 113,6 килограмма. Его индекс массы тела выходил за пределы допустимой нормы, поэтому вместо армии его отправили на государственную службу, где не требуется физическая работа.

Cпустя некоторое время полиция выяснила, что мужчина набрал вес нарочно. Согласно южнокорейскому закону, тем, кто скрывается от властей, умышленно наносит вред своему здоровью, или прибегает к другим способам избежать обязательной службы в армии, грозит до пяти лет лишения свободы.

Его приговорили к условному отбыванию наказания, однако к какому конкретно сроку, не уточняется.