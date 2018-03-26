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На автобусной остановке у станции метро «Бибирево» установили урны для мусора
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На автобусной остановке у станции метро «Бибирево» установили урны для мусора 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальщики установили урны для мусора на автобусной остановке «Метро „Бибирево“. Поводом для этого стало обращения одного из жителей района на портал „Наш город“. В своем сообщении пользователь обратил внимание властей на то, что от малых архитектурных форм осталось только основание.
Заявка мужчины была оперативно обработана, и уже на следующий день на портале появился официальный ответ за подписью префекта Северо-Восточного округа Валерия Виноградова.
-Сообщаем, что технические нарушения устранены, урны установлены, — говорится в сообщении.
Напомним, что оставить сообщение на портале „Наш город“ может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию и выбрать подходящий раздел. Всего на сайте доступны более 20 разделов: „Многоквартирные дома“, „Дворовые территории“, „Дороги“, „Поликлиники“, „Аптеки“, „Парки“ и множество других. (вт)
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