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В школе-интернате № 32 прошло мероприятие «Весенний калейдоскоп»
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В школе-интернате № 32 прошло мероприятие «Весенний калейдоскоп» 

Южное Бутово 50 минут назад
Фото: Южное Бутово
22 марта в школе-интернате № 32 социальный педагог Ю. А. Сенкович совместно с воспитателем 3 «Б» класса Л. В. Федориной провели междисциплинарное мероприятие на тему «Весенний калейдоскоп» — викторину — соревнование с проведением логоритмики. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Цели мероприятия: развитие познавательной активности учащихся и расширение кругозора, преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координационной работы речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи.
Задачи мероприятия: развивать умение работать в команде и воспитывать чувство взаимопомощи и коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.
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