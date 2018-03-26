В школе-интернате № 32 прошло мероприятие «Весенний калейдоскоп»

22 марта в школе-интернате № 32 социальный педагог Ю. А. Сенкович совместно с воспитателем 3 «Б» класса Л. В. Федориной провели междисциплинарное мероприятие на тему «Весенний калейдоскоп» — викторину — соревнование с проведением логоритмики. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Цели мероприятия: развитие познавательной активности учащихся и расширение кругозора, преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений координационной работы речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи.

Задачи мероприятия: развивать умение работать в команде и воспитывать чувство взаимопомощи и коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.