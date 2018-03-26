Школьникам Алтуфьева рассказали о безопасности в транспорте

Профилактические беседы с обучающимися школы №1370 Алтуфьевского района прошли 22 марта в рамках оперативно— профилактического мероприятия «Безопасность» по инициативе УТ МВД России по ЦФО. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«На тему безопасности в транспорте с ребятами пообщались Виталий Мусиенко, начальник центра профилактики травматизма и городской оператор по профилактике детского травматизма при ДОГМ Елена Кузнецова . Ученикам были продемонстрированы видеоролики, плакаты, фотографии и буклеты, призывающие к соблюдению простых правил безопасности. Были разобраны типичные ошибки, которые, к сожалению, обходятся людям слишком дорого», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: ул. Костромская, д. 14, корп. 1. (вт)