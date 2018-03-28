Нагреться на трубах. Как «Т Плюс» собирается решить проблему ветхих теплосетей в Саратове

Саратовские энергетики в лице местного филиала ПАО «Т Плюс» Группа компаний «Ренова» ) формируют пакет документов, с которыми компания планирует выйти на администрацию Саратова , чтобы предложить последней взять в инициативную концессию муниципальные тепловые сети. Предлагаемый вид соглашения подразумевает, что теплосетевое имущество могут передать инвестору без прохождения последним конкурсных процедур. Как говорится в сообщении «Т Плюс», компания ставит своей целью «кардинальное изменение подхода к обслуживанию» сетей, находящихся в собственности города.

Как отмечают в ПАО, протяженность муниципальных теплосетей Саратова составляет более 500 км и все они «отличаются высокой степенью физического износа». В «Т Плюс» утверждают, что большинство участков требуют полной реконструкции, однако осуществить ее в рамках действующего договора безвозмездной аренды невозможно: средств, которые можно собрать при действующих тарифах Саратовского филиала «Т Плюс», недостаточно. «Подобное соглашение было заключено в конце 2016 года с администрацией Ижевска . В результате в 2017 году было реконструировано более 80 км теплосетей, а повреждаемость ижевских тепловых коммуникаций снизилась на 15%», — говорится в пресс-релизе «Т Плюс».

Сколько потенциальный инвестор намерен вложить в саратовские тепловые сети, «Т Плюс» не сообщает, однако отмечает, что на подготовку к следующему отопительному сезону ПАО планирует направить порядка 850 млн рублей.

В принципе, это сопоставимая цифра с тем, сколько «Т Плюс» вкладывает согласно концессионным соглашениям в других городах. К примеру, в Волгограде с населением в 1,01 млн человек ООО «Концессии теплоснабжения» («дочка» «Т Плюс») за 30 лет должно инвестировать порядка 30 млрд рублей. В Ижевске, где проживает 646,2 тыс. человек, концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения подписано с ООО «Удмуртские коммунальные системы» на 15 лет, объем потенциальных вложений — 11 млрд рублей. Можно предположить, что для Саратова инвестиции составят в районе 1 млрд рублей в год.

«Будет все хуже»

Энергетики из «Т Плюс» уже давно положили глаз на саратовские теплосети. Правда, сначала, в 2016 году, речь шла о концессии лишь бесхозяйных теплотрасс, которых в «Т Плюс» насчитали порядка сотни объектов. Их состояние справедливо вызывало беспокойство у энергетиков. Однако администрация Саратова рвения в этом вопросе не проявила и смогла лишь собрать рабочую группу по подготовке конкурсной документации. В октябре прошлого года «Т Плюс» жаловались, что мэрия даже не сформировала перечень объектов для передачи в управление частнику.

Впрочем, у мэрии другие резоны. К концу отопительного сезона 2016-2017 администрация Саратова выявила и оформила в собственность 979 ранее бесхозяйных объектов теплоснабжения, которые городской комитет по управлению имуществом оценил в 1,3 млрд рублей. Муниципалитет предложил «Т Плюс» взять их в безвозмездную аренду, однако энергетики отказались от заключения договора. Причина, которая не озвучивалась, но находится на поверхности, — износ сетей на 70%. То есть ничего, кроме дополнительных проблем, компания от аренды не получает. Единственное условие, на которое «Т Плюс» согласно, — концессия сетей, поскольку инвестиционное соглашение может включать в себя увеличение тарифов, за счет которых инвестор приведет инфраструктуру в порядок.

Попытки решить проблему ветхих тепловых коммуникаций совместными усилиями мэрии и энергетиков предпринимались с 2010 года, когда было заявлено, что администрация Саратова и ОАО «Волжская ТГК» (сейчас «Т Плюс») создают «Саратовскую теплотранспортную компанию». Тогда вложения инвестора оценивались в 4 млрд рублей. Но так ничего и не сдвинулось с мертвой точки. Вероятность того, что теперь будет более активное движение, невелика. К примеру, год назад была анонсирована концессия теплосетей Балаково Саратовской области . В районной администрации заявили, что готовят документы и на этом процесс остановился. Тем временем, 19 марта на улице 30 лет Победы в Балаково произошел прорыв трубопровода с теплоносителем диаметром 219 мм. В зоне отключения оказались 36 тыс. жителей, 156 многоквартирных домов, 18 социальных учреждений.

Чуть раньше, 3 марта в Саратове из-за аварии на двух теплотрассах без отопления остались 62 многоквартирных дома. Подобные ЧП в холодное время года происходят постоянно.

Депутат саратовской городской думы Дмитрий Кудинов считает, что, если сейчас оставить все так, как есть, и ничего не менять, с каждым годом будет все хуже и хуже. Одновременно с этим парламентарий считает, что торопиться с решением по концессии не следует. «Надо разбираться, смотреть, какие от них будут предложения, что будет включено в концессионное соглашение, разрабатывать его, смотреть инвестиционную программу. Только после этого считать и принимать решение. Пока от них какого-то официального заключения не было», — отмечает Дмитрий Кудинов.

По всей видимости, город пока оценивает риски концессии на примере МУПП «Саратовводоканал», отданного ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС) в прошлом году. На этой неделе на очередном заседании городской думы депутаты подняли предельные тарифы для КВС и с 1 июля этого года цена водоснабжения в городе вырастет на 10,82%, водоотведения — на 7%.

Депутат городской думы Олег Комаров отмечает, что в случае подобных изменений именно абоненты всегда оказываются в проигрыше, потому что их в любом случае ждет повышение тарифов. «Монополист объясняет необходимость повышения тем, что ему нужны деньги на реконструкцию, а взять их, кроме как из кармана жителей, неоткуда», — поясняет Комаров.

Впрочем, есть и другой взгляд на вероятность изменения тарифов. К примеру, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что процесс изменения тарифов зависит от многих факторов, они могут, как увеличиться, так и уменьшиться. «Не стоит забывать, что будет проводиться модернизация сетей, то есть уменьшатся потери при выработке и передаче тепла, новое оборудование появятся не только у коммунальщиков, но и потребители могут начать эксплуатировать его. Будет вестись информационная работа, направленная на повышение эффективности использования соответствующих ресурсов. Например, будут активно пропагандироваться меры по утеплению зданий, оборудованию их счетчиками тепла. Такая работа поможет потребителям сократить потребление тепла без потери комфорта, и даже в случае повышения тарифов, они могут платить больше, но не намного, не исключено, что часть потребителей будет платить меньше», — считает эксперт.

От безысходности

Впрочем, если последствия передачи саратовских теплосетей не очевидны, то ее причины бесспорны: хроническое недофинансирование из бюджета города. «Вообще, тенденция такова, что все объекты коммунальной инфраструктуры будут передаваться в концессию, — говорит депутат Олег Комаров. — Учитывая, что местные бюджеты „голые“, органы местного самоуправления не в состоянии содержать сети. Причина этого в межбюджетных отношениях, при которых у Саратова остается лишь 13 млрд рублей из заработанных денег. Если бы межбюджетные отношения изменились, можно было бы и содержать и тепловые сети, и водоотведение».

С ним согласен депутат Геннадий Турунтаев . «Концессия возникает из-за безвыходной ситуации с городским бюджетом. Но даже в этом случае складывается ощущение, что исполнительная власть сама себе создает проблемы. В системе рыночных отношений концессионер ставит своей главной задачей извлечение максимальной прибыли, а не благоустройство. Я очень осторожно отношусь к этой идее. Если бы мы формировали бюджет на 100% от полномочий, необходимости в концессии не было бы. Инвестор, конечно, заинтересован в этом. Они посмотрели на водоканал, где заключили соглашение, сейчас депутаты подняли для них тарифы и в итоге они все свои затраты сторицей вернут. А еще не известно, каким образом они этим коммунальным хозяйством будут управлять», — отмечает парламентарий.

Дмитрий Баранов из «Финам Менеджмент» отмечает, что передача теплосетей города в концессию отвечает политике, проводимой федеральными властями.

«Концессия в числе прочих задач, конечно же, предусматривает модернизацию тепловых сетей, различной инфраструктуры. Ведь компании необходимо будет получать доход, а делать это с изношенными сетями, требующего частого ремонта, вряд ли возможно. Модернизация необходима и потому, что она позволит всей инфраструктуре работать эффективнее, сократить потери тепла, снизить потребление различных ресурсов, необходимых на его выработку и передачу потребителям. Компания сможет сократить расходы и увеличить свои доходы. Концессия теплосетей может помочь и в решении ряда других вопросов, например, ремонт прочей инфраструктуры может идти быстрее, появится возможность реализовать какие-либо проекты, которые раньше было нельзя выполнить из-за изношенности сетей, ведь сети будут отремонтированы или проложены новые», — полагает Дмитрий Баранов.