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Омская таможня раскрыла контрабанду окаменелых останков животных
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Омская таможня раскрыла контрабанду окаменелых останков животных 

АиФ-Омск 47 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в отношении двух омичей.
Сотрудники установили, что жители Омска скупали костные остатки позвоночных ископаемых животных, а затем продавали их гражданам иностранных государств, размещая объявления в Интернете. При этом покупки иностранцам отправляли через почту. Так, в сентябре-октябре 2017 года дистанционно продано через Интернет и направлено в иностранные государства 31 международное почтовое отправление.
По заключению эксперта, пересылаемые останки позвоночных ископаемых животных являются культурными ценностями общей стоимостью около 500 тыс. руб. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством решение о возможности вывоза культурных ценностей выдается Министерством культуры Российской Федерации на основании предоставляемых гражданами документов. Перемещение культурных ценностей в международных почтовых отправлениях запрещено.
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