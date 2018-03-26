Омская таможня раскрыла контрабанду окаменелых останков животных

Омская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в отношении двух омичей.

Сотрудники установили, что жители Омска скупали костные остатки позвоночных ископаемых животных, а затем продавали их гражданам иностранных государств, размещая объявления в Интернете. При этом покупки иностранцам отправляли через почту. Так, в сентябре-октябре 2017 года дистанционно продано через Интернет и направлено в иностранные государства 31 международное почтовое отправление.

По заключению эксперта, пересылаемые останки позвоночных ископаемых животных являются культурными ценностями общей стоимостью около 500 тыс. руб. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.