Ещё
На Среднем Урале существенно увеличилось вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Среднем Урале существенно увеличилось вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в рамках областной программы по повышению общественной безопасности, власти сделали добровольную сдачу нелегального оружия и патронов. На сегодняшний день она составляет около 5 тысяч рублей, в 2018 году эта награда увеличилась на 30%. Также граждане, добровольно сдавшие оружие, не подвергаются уголовному преследованию.
Повышение награды объяснили увеличением реальной стоимости оружия. По мнению министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, это также позволит привлечь больше граждан к добровольной сдаче оружия и ускорить процесс декриминализации в этой сфере.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с конца мая до конца июля в региона будет запрещена продажа оружия, а также охота и курсы по стрельбе.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Росгвардия проверит действия охраны кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Глава Красноярского края назначил новых руководителей трех ведомств В прикамских МФЦ чаще всего регистрируют новые хозяйствующие субъекты и права на объекты недвижимости
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России93
Путин прибыл в Кемерово97
В ФРГ вступились за Россию18
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ632
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»483
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение