На Среднем Урале существенно увеличилось вознаграждение за сдачу незарегистрированного оружия

По данным ведомства, в рамках областной программы по повышению общественной безопасности, власти сделали добровольную сдачу нелегального оружия и патронов. На сегодняшний день она составляет около 5 тысяч рублей, в 2018 году эта награда увеличилась на 30%. Также граждане, добровольно сдавшие оружие, не подвергаются уголовному преследованию.

Повышение награды объяснили увеличением реальной стоимости оружия. По мнению министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, это также позволит привлечь больше граждан к добровольной сдаче оружия и ускорить процесс декриминализации в этой сфере.