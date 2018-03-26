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POZIS впервые поставил профессиональное холодильное оборудование в Европу
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POZIS впервые поставил профессиональное холодильное оборудование в Европу 

Ростех 50 минут назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Компания POZIS (АО «ПОЗиС»), входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, поставила профессиональное холодильное оборудование в Европу. Иностранный партнер намерен расширить сотрудничество с российским производителем в рамках подписанного двухгодичного контракта.
Финансовая сторона сделки и информация о заказчике не разглашается. Пробная партия профессиональных холодильников POZIS была поставлена в начале марта 2018 года. На сегодняшний день европейская сторона уже подтвердила перспективность сотрудничества с российским предприятием и заказала очередную партию техники.
Речь идет о вертикальной модели холодильника со стеклянной дверью, которая используется в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса и других организациях сегмента HoReCa (индустрии гостеприимства), а также востребована ретейлерскими компаниями, занимающимися розничными продажами.
«POZIS провел сертификацию данной модели на соответствие стандартам Евросоюза и получил право маркировать эти холодильники международным знаком «СЕ». Данная маркировка указывает на то, что изделие не является вредным для здоровья потребителей, а также безвредно для окружающей среды. То есть наша продукция полностью соответствует требованиям европейских регламентов», — отметил заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу АО «ПОЗис» Булат Хасанов.
«Мы активно наращиваем свое присутствие на рынках стран дальнего зарубежья. В рамках контракта, подписанного с новым партнером, не исключено, что холодильники производства POZIS будут поставляться в различные страны Еврозоны», — сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
POZIS развивает холодильное производство и занимается поиском новых рынков сбыта в соответствии со стратегией Госкорпорации Ростех, принятой до 2025 года. Согласно ее задачам, POZIS реализует активную политику диверсификации по продвижению собственной экспортно ориентированной гражданской продукции.
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