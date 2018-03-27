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Расширения полномочий РАН одобрены в I чтении
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Расширения полномочий РАН одобрены в I чтении 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, которым предлагается расширить полномочия Российской академии наук. Среди прочих поправок Путин предложил дополнить основные направления ее деятельности координацией научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах повышения обороноспособности и безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно проекту закона, в деятельность РАН также войдет «прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений науки и техники среди детей и молодежи».
Если инициатива президента будет поддержана, то перед РАН встанут такие новые задачи, как «проведение финансируемых за счет бюджета фундаментальных и поисковых научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства». Академия сможет также заниматься организацией разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, а также организацией и координацией поисковых научных исследований, которые проводят научные организации.
Согласно документу, кроме руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций, РАН будет осуществлять экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями. Также предусматривается, что академия будет ежегодно готовить и представлять президенту РФ и в правительство доклад о реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности.
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