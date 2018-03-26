Семья Мельниковых читает стихи о метро

Власти, эксперты да и сами строители говорят, что за последние годы таких сложных работ, как на станциях «Окружная» «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», не было.

При возведении нового участка Люблинско-Дмитровской линии строители совершили настоящий профессиональный подвиг. За прошедшие годы им пришлось преодолеть огромные трудности. В первую очередь это — настоящие подводные реки. За второй участок северного радиуса ЛюблинскоДмитровской линии в целом и станцию «Селигерская» в частности отвечал заместитель генерального директора АО «Мосметрострой» Олег Мельников

— «Селигерская» — это 35-я станция, в строительстве которой я принимал участие, — рассказал он о своей трудовой деятельности. — Всего на метрострое работаю 38 лет.

Но вот в примету не сбривать до пуска станции бороду Олег Николаевич поверил примерно 11 лет назад. А во всем виноваты его друзья-хоккеисты, которые рассказали, что за два месяца до важной игры не бреются.

— Так и осталось: в пик работ, перед сдачей станции бороду не сбриваю. Делаю это только накануне официального открытия, — поделился он.

Олег Мельников уже пошутил, что по счету это была 11-я борода. Отсчет решил вести со строительства «Менделеевской». Именно в 1988 году узнал о примете. Однако при возведении трех станций ЛюблинскоДмитровской линии было точно не до шуток.

— Практически в самом начале строительства мы наткнулись на сложные грунты и подводные реки, — рассказал Олег Мельников. — Мы применяли новейшие методы борьбы с водой. Стихию удалось победить.

Изначальный водопроток на станциях был от 350 до 400 кубометров в час. Конечно, говорит Олег Мельников, многим эти цифры почти ничего не говорят. Для сравнения: таким объемом можно наполнить четыре олимпийских бассейна.

— В ходе проходки тоннелей пришлось пересечь шесть слоев грунтов: песок, плывуны, известковые породы крепостью свыше семи баллов, — отметил он. — При прокладке тоннелей четыре раза меняли насадки на роторе щита— их подбирали под определенные грунты. Благодаря этому решению ускорили и удешевили проходку тоннелей. При классическом методе пришлось бы использовать заморозку грунтов.

На открытие трех станций Олег Николаевич пришел с двумя младшими сыновьями — Володей и Колей. Ребята перед пуском станции прочитали стихотворение о строительстве метро.

— Это большое стихотворение-поэма о том, как строят метро, от лица мальчика, которому повезло увидеть все это изнутри, — пояснил Олег Мельников. — Всей семье понравился слог Ярослава Пишумова, автора произведения. Сама книжка сохранилась с 1974 года, ребята ее нашли и выучили произведение. Его рассказ занимает минут десять, но зато каждый услышит настоящую инструкцию по строительству станций.

Станции своим восьмилетнему и десятилетнему сыновьям Олег Николаевич решил показать специально. На каждом из ребят в день запуска участка была надета каска.

— Я хочу, чтобы они видели мужскую профессию, труд строителей и своего отца. Так воспитывается уважение к старшим, понимание, что не все быстро дается, а после тяжелой работы нужен отдых, — заключил он.

СПРАВКА

Олег Николаевич Мельников начал работать в Мосметрострое в 1981 году. С 1993 года последовательно занимал должности от мастера участка до главного инженера в Управлении специальных работ Мосметростроя. С 2011 года — заместитель генерального директора АО «Мосметрострой».