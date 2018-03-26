Интимом в нижегородском метро заинтересовалась прокуратура

Пикантным инцидентом, произошедшем в нижегородском метро в минувший День всех влюбленных, заинтересовалась прокуратура . Как сообщила корреспонденту ИА «В городе N» старший помощник прокурора Нижегородской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Жанна Мордовина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Дело рассматривается по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Согласно действующему законодательству, за пылкое проявление чувств парочке грозят штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы или даже лишение свободы.

Ранее сообщалось, что 14 февраля влюбленные нижегородцы не смогли сдержать страстей и занялись сексом прямо в вагоне поезда метрополитена. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и выложил видео в сеть.

Согласно информации, с заявлением в правоохранительные органы обратилось руководство Нижегородского метрополитена.

Личности нарушителей порядка уже установлены, оба возлюбленных достигли совершеннолетия. Молодой человек нигде не учится, официально не трудоустроен, девушка — студентка местного техникума.

Напомним, студенты получили по пять суток ареста за секс в центре города.