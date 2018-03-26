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Интимом в нижегородском метро заинтересовалась прокуратура
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Интимом в нижегородском метро заинтересовалась прокуратура 

В городе N 47 минут назад
Фото: В городе N
Пикантным инцидентом, произошедшем в нижегородском метро в минувший День всех влюбленных, заинтересовалась прокуратура. Как сообщила корреспонденту ИА «В городе N» старший помощник прокурора Нижегородской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Жанна Мордовина, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Дело рассматривается по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Согласно действующему законодательству, за пылкое проявление чувств парочке грозят штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы или даже лишение свободы.
Ранее сообщалось, что 14 февраля влюбленные нижегородцы не смогли сдержать страстей и занялись сексом прямо в вагоне поезда метрополитена. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и выложил видео в сеть.
Согласно информации, с заявлением в правоохранительные органы обратилось руководство Нижегородского метрополитена.
Личности нарушителей порядка уже установлены, оба возлюбленных достигли совершеннолетия. Молодой человек нигде не учится, официально не трудоустроен, девушка — студентка местного техникума.
Напомним, студенты получили по пять суток ареста за секс в центре города.
Фото: ren.tv
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