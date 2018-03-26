Жену экс-президента Зимбабве заподозрили в контрабанде слоновой кости

Полиция Зимбабве начала расследование дела о контрабанде слоновой кости, обвинения по которому могут быть предъявлены бывшей первой леди страны Грейс Мугабе. Об этом сообщает местное издание

The Sunday Mail

По его данным, правоохранители получили анонимный доклад, автор которого утверждает, что во время пребывания ее мужа у власти Грейс Мугабе принуждала чиновников выдавать ей разрешения на экспорт слоновой кости в качестве «подарков» лидерам других государств. После пересечения границы эти дары собирались в одну партию и переправлялись для продажи на черные рынки.

ОАЭ и В частности, подарки отсылались, в том числе в Китай США . Стоимость слоновой кости, вывезенной из Зимбабве таким образом, оценивается в миллионы долларов.

Официальные обвинения Грейс Мугабе пока не предъявлены. Ожидается, что она скоро может быть вызвана на допрос.

В полиции подозревают, что помимо первой леди к участию в незаконной деятельности были причастны также сотрудники службы безопасности бывшего президента. При этом они вывозили из Зимбабве не только слоновую кость, но и рога носорогов, а также золото и алмазы, передает

The Telegraph . Что касается самого Мугабе, то никаких указаний на то, что он сам мог быть к этому причастен, на данный момент нет, заявил один из собеседников издания.

ушел в отставку

после государственного переворота в ноябре 2017 года. Политик руководил страной 37 лет и привел Зимбабве к экономическому упадку.