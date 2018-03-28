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Зеленоградских любителей природы приглашают на «Птичий квест»
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Зеленоградских любителей природы приглашают на «Птичий квест» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Увлекательное мероприятие «Найди меня, узнай меня», организованное ГПБУ «Мосприрода», будет проходить в Зеленограде в течение всего апреля. Поучаствовать в квесте, приуроченному к Международному Дню птиц, смогут все желающие. Площадкой для проведения «птичьего» квеста станет «Дом лани» в Савелках. На территории вольерного комплекса экологи спрячут десять деревянных фигурок –силуэтов различных птиц. Посетителям нужно будет отыскать их, сфотографировать, а затем собрать на фото из найденных птиц слово «Мосприрода».
Участники квеста должны также определить виды пернатых и кратко представить их характеристику. Фотографии птиц и составленный коллаж слова «Мосприрода» следует разместить на своей страничке в соцсетях — Вконтакте, Фейсбук, или инстаграмм с хэштегом #птичийквестзеленоград. Победителей ждут призы от организаторов. Все подробности доступны на сайте.
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