Зеленоградских любителей природы приглашают на «Птичий квест»

Увлекательное мероприятие «Найди меня, узнай меня», организованное ГПБУ «Мосприрода», будет проходить в Зеленограде в течение всего апреля. Поучаствовать в квесте, приуроченному к Международному Дню птиц, смогут все желающие. Площадкой для проведения «птичьего» квеста станет «Дом лани» в Савелках. На территории вольерного комплекса экологи спрячут десять деревянных фигурок –силуэтов различных птиц. Посетителям нужно будет отыскать их, сфотографировать, а затем собрать на фото из найденных птиц слово «Мосприрода».

Участники квеста должны также определить виды пернатых и кратко представить их характеристику. Фотографии птиц и составленный коллаж слова «Мосприрода» следует разместить на своей страничке в соцсетях — Вконтакте, Фейсбук, или инстаграмм с хэштегом #птичийквестзеленоград. Победителей ждут призы от организаторов. Все подробности доступны на сайте.