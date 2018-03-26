Гибридные репрессии в Интернете и вне его в Китае. Шаблон для Кремля?

Если ли существенная разница между кражей конфиденциальных документов со взломом из офиса правозащитной организации и использованием компьютерной программы с целью хищения у оппозиционной политической партии закрытого списка ее членов? Согласно международному законодательству о правах человека, первое действие запрещено, а второе в целом допустимо. Причина? Деятельность в офлайне защищена гораздо лучше, чем деятельность в Интернете. Национальные правительства это заметили, и последствия подобного пробела в законодательстве ведут к поражающим воображение нарушениям. Наглядным примером является стратегия китайского правительства в Синьцзяне. Она показывает, как авторитарные правительства органично совмещают методы в интернете и офлайне, получая в результате гибридную систему репрессий.

Синьцзян имеет сложную историю, полную насилия и антиправительственной деятельности, в основе которых лежат непростые отношения между этническими уйгурами и центральным правительством. Власти в Пекине периодически вводят в Синьцзяне жесткие меры, включая массовые аресты и заключение под стражу. Но даже по историческим меркам, последние меры, проводимые под руководством секретаря компартии этого автономного района Чена Куангуо, являются особенно жестокими и массовыми. Методы включают самый широкий спектр мер, включая, среди прочего, принудительный сбор образцов ДНК и биологической информации, введение обязательного слежения за автомобилями при помощи GPS-устройств, перехват и мониторинг смс-сообщений и заметок в социальных сетях в поисках неблагоприятной информации, и массовое принуждение к сдаче паспортов местным властям.

Одна из знаковых инициатив Чена Куангуо носит безобидное название «Медосмотр для всех». Этой программой предусматривается сбор образцов ДНК, отпечатков пальцев, снимков рисунка радужной оболочки глаз и информации о группе крови каждого жителя Синьцзяна в возрасте от 12 и 65 лет. Таким образом данные миллионов людей пополняют существующую общенациональную базу данных, в которой уже состоят 40 миллионов граждан. Софи Ричардсон, директор организации «Хьюман Райтс Вотч» по КНР , предупреждает, что Китай «выводит свою оруэлльскую систему на генетический уровень».

Но слежка на этом не заканчивается. Правительство приказало многим жителям Синьцзяна, особенно этническим уйгурам, сдать свои паспорта властям и просить разрешения на любую поездку за границу. В некоторых районах Синьцзяна государственные органы требуют установки на все транспортные средства устройств GPS-слежения, чтобы силы безопасности в любой момент могли найти конкретный автомобиль. Активно ограничивается свобода слова. В декабре продавец электроники был приговорен судом к 20 годам тюрьмы за то, что в своем сообщении в социальных сетях задался вопросом, не вызывают ли жесткие меры правительства возмущение среди уйгуров.

Подобные гибридные методы отражают эволюцию авторитарного контроля. Власти Китая используют новые технологии для размывания грани между репрессиями в Интернете и офлайне. Раньше идея о том, что правительство может создать базу данных ДНК для слежения и потенциального использования каждого аспекта жизни гражданина — от болезней в подростковом возрасте до генетических предрасположенностей — можно было увидеть только на страницах научно-фантастических романов. А в Синьцзяне это теперь стало частью повседневной жизни граждан. До недавнего времени казалось невероятным, что правительство может систематически следить за сообщениями, публикуемыми обычными гражданами в частных социальных сетях, и приговорить кого-то к длительным срокам тюремного заключения за сомнительный комментарий. В современном Китае это стало нормой.

Действия китайских властей в Синьцзяне являются «передовыми» с точки зрения репрессий в сфере прав человека, но копирование этих методов в других частях мира является лишь вопросом времени. Вне всякого сомнения, деспотичные правительства в других странах наблюдают и изучают применяемые Китаем методы.

Например, после попытки государственного переворота в Турции в 2016 году власти перекрыли доступ к Twitter, Facebook и YouTube на нескольких месяцев. Согласно докладу «Свобода в сети» от 2017 года, в определенные периоды «65 процентов всего контента, который был локально ограничен Twitter» приходилось на Турцию. За перекрытием социальных сетей последовали массовые аресты и чистки, частично основанные на наблюдении за деятельностью граждан в интернете.

Эфиопия также использовала онлайн-инструменты для усиления репрессий. «Хьюман Райтс Вотч» сообщает, что эфиопское правительство осуществляло атаки при помощи вредоносного программного обеспечения (ПО) и использовало коммерческое шпионское ПО для цифровых атак на активистов и подавления независимых голосов. Непропорционально значительное число этих атак было нацелено на протестующих из региона Оромия, с 2016 года сотрясаемого демонстрациями. Нет простых способов остановить продвижение гибридных репрессий, но в краткосрочной перспективе можно предпринять несколько важных шагов.

Во-первых, мировое правозащитное сообщество должно относиться к онлайн-репрессиям так же серьезно, как к прочим репрессиям. Возникло ложное различие, в результате которого офлайн-активность пользуется значительной защитой от принудительных действий правительства, а активности в интернете обеспечивается гораздо более низкий уровень защиты. Это ошибка. Вместо того, чтобы рассматривать деятельность в онлайне и офлайне как отдельные и разные виды деятельности, защитники должны принять то, что уже поняли авторитарные правительства: между ними нет значимого различия, и поэтому они заслуживают одинаковой защиты.

Во-вторых, из-за быстрых технологических изменений коренным образом меняется международная экосистема прав человека. Существующая доктрина прав человека быстро устаревает, и репрессивные правительства пользуются этим. Мировому правозащитному сообществу следует задуматься о том, не следует ли фундаментально обновить существующие соглашения в этой сфере с учетом новых технологий и меняющихся норм.

В-третьих, граждане по всему миру должны уделять этим вопросам гораздо больше внимания. Повышение осведомленности в обществе и на международном уровне касательно репрессивного потенциала технологий требует серьезных и непрекращающихся усилий. Если граждане не будут выражать возмущения по поводу вмешательства правительства в их повседневную жизнь, у властей будет мало стимулов что-то менять. Нормы не будут меняться, если правозащитникам не удастся мобилизовать широкие круги граждан.

Правила игры быстро меняются, и авторитарные правительства, такие как Китай, стоят в авангарде этих нападок. Они отказываются от устаревших методов и заменяют их гораздо более зловещими и технологически интрузивными. Гибридные репрессии в Синьцзяне является предвестником грядущей более масштабной борьбы. Это должно стать тревожным звонком для правозащитного сообщества.

Стивен Фельдштейн является доцентом и главой кафедры общественной деятельности им. Фрэнка и Бетины Чёрч в Государственном университете Бойсе, а также научным сотрудником Программы по демократии и верховенству закона Фонда Карнеги за международный мир. Он занимал пост заместителя помощника секретаря по вопросам демократии и прав человека в Государственном департаменте США в 2014-17 гг. Точка зрения, высказанная в этой статье, являются мнением и результатом аналитического исследования автора, и не обязательно отражает позиции Национального фонда демократии или его работников.

Данная статья является переводом материала блога Power 3.0, публикуемого Международным форумом по демократическим исследованиям при Национальном фонде демократии. С оригиналом статьи можно ознакомиться здесь.