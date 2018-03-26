В Каталонии продолжаются митинги сторонников Пучдемона 

Арестован, взят под подписку о невыезде, освобожден — решение о судьбе Карлеса Пучдемона трибунал немецкого города Ноймюнстер примет в ближайшие часы. Всю эту ночь бывший лидер Каталонии провел в немецкой тюрьме. В испанской автономии на новость о его задержании отреагировали массовыми протестами, сообщает "ТВ Центр".
Вой полицейских сирен не смолкал в Барселоне весь предыдущий день. В поддержку Пучдемона на улицы вышли тысячи человек. Ближе к ночи манифестации переросли в столкновения. В полицию летели бутылки и дымовые шашки. Те отвечали резиновыми дубинками. За медицинской помощью только в столице автономии обратились 98 человек, в том числе 22 сотрудника правоохранительных органов.
Протесты обещают продолжить. Сторонники каталонского политика объявили о подготовке национальной забастовки сразу после сообщений о том, что Мадрид выдал международный ордер на арест Пучдемона. Самого экс-главу каталонского правительства эта новость застала в Хельсинки, куда опальный политик приехал парламентскую конференцию. Но финские власти выполнить поручение Мадрида не успели. Как потом напишут СМИ: Пучдемон буквально «сорвался с места», скрывшись в неизвестном направлении. В итоге его остановили на автобане в Германии, сразу после пересечения границы с Данией.
Теперь вопрос об экстрадиции Пучдемона в Испанию будет рассматривать федеральная прокуратура Германии. Стандартный срок по таким делам — от 10 до 60 суток. Но не исключено, что процедура затянется. По некоторым данным, беглый лидер Каталонии намерен просить в Германии политического убежища. В Испании за подготовку и проведение референдума о независимости ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Екатерина Выскребенцева, «ТВ Центр».