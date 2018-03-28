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В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: ТВ Центр
Манифестанты перекрыли улицы в Барселоне и других городах региона. Из-за акции на многих дорогах образовались длинные пробки, движение остановилось и на трассе из Испании во Францию. Протестующие требовали освободить бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
25 марта его задержали в Германии — по требованию испанских властей, напоминает телеканал «Россия 24». Беглый политик в настоящее время находится под стражей — решение о его экстрадиции в Испанию будет принято после первого апреля. Мадрид обвиняет Пучдемона в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к бунту. На родине ему может грозить более 30 лет лишения свободы.
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