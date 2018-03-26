Сбербанк предложил малому бизнесу арендовать онлайн-кассы

Аренда онлайн-касс позволит предпринимателю не только значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение оборудования, но и решит все вопросы, связанные с установкой и обслуживанием этих устройств. Премьера решения состоялась в Москве в рамках ежегодной выставки METRO EXPO 2018.

Аренда станет доступной альтернативой покупке онлайн-касс, которыми должны быть оснащены в рамках второй волны налоговой реформы предприятия в сфере торговли и общественного питания на ЕНВД и ПСН. Взяв онлайн-кассу в аренду, предприниматель сможет не изымать из оборота существенные деньги. Кроме того, аренда позволит более гибко подходить к развитию: можно взять в аренду кассу только тогда, когда она необходима, и на нужное количество точек.

Для аренды предлагаются устройства «Эвотор», дочерней компании Сбербанка . Модель «Эвотор 7.2» является одним из лидеров продаж 2017 года — сейчас продано более 140 000 таких устройств. Новые модели — «Эвотор 7.3» и «Эвотор 10» — отличаются современным дизайном, встроенным аккумулятором и ускоренной печатью чеков. Модель «Эвотор 5» — самая компактная и доступная по цене.

Услуга «Аренда онлайн-касс Эвотор» включает в себя три тарифных плана: Стандарт, ВИП и Премиум. Стоимость будет зависить от выбранной модели онлайн-кассы. Например, с «Эвотор 7.2» тариф Стандарт обойдётся в 1400 рублей в месяц: в эту стоимость включены аренда онлайн-кассы с фискальным накопителем и подключение к оператору фискальных данных, доставка, перемещение, ремонт и замена кассы в случае неисправности, а также консультации в центре поддержки. Тариф ВИП — 1900 рублей в месяц — включает, помимо прочего, бесплатную регистрацию кассы в ФНС и квалифицированную электронную подпись, установку и настройку кассы, первичное обучение персонала по работе с кассой и подключение кассы к ОФД, то есть фактически это решение «под ключ». Тариф «Премиум» — 2900 рублей в месяц — предполагает ежегодную перерегистрацию кассы в ФНС.

В любой онлайн-кассе «Эвотор» предустановлено необходимое программное обеспечение для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет. Каждый клиент «Эвотора» получает доступ в магазин приложений с более чем 200 сервисами для развития бизнеса и роста прибыли: программы товарного учёта и управления номенклатурой, планирования финансов и бухгалтерии, системы укрепления лояльности, продвижения бизнеса и пр.

Услугой «Аренда онлайн-касс» могут воспользоваться клиенты Сбербанка, имеющие открытый расчетный счет и использующие услугу эквайринга.