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В Нижегородской области появится свой центр «Сириус»
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В Нижегородской области появится свой центр «Сириус» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Министерству образования региона дано поручение проработать проект, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Будем создавать его на базе одного из учреждений дополнительного образования Нижегородской области. Конечно, мы не можем тиражировать сочинский климат, но первый заезд у нас планируется летом, поэтому солнечное настроение гарантировано участникам и на нижегородской земле. Сейчас проект концентрируется на научном направлении, но следующим шагом будет создание смен с творческой специализацией», — сообщил Никитин.
Напомним, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать творческие способности и таланты детей.
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