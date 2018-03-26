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Никитин заявил о создании нижегородского «Сириуса»
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Никитин заявил о создании нижегородского «Сириуса» 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 26 марта провел встречу с нижегородскими участниками смен в сочинском образовательном центре «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глава региона заявил, что им дано поручение минобразования области — проработать проект нижегородского «Сириуса». Его планируется создать на базе одного из учреждений дополнительного образования.
По словам главы региона, первый заезд у нас планируется летом. «В настоящее время проект концентрируется на научном направлении, но следующим шагом будет создание смен с творческой специализацией», — отметил Глеб Никитин.
Напомним, в послании Федеральному Собранию Президент РФ заявил, что система поддержки и развития творческих способностей и талантов детей должна охватить всю страну, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», «Кванториумы», центры допобразования и детского творчества.
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