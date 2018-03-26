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В Ярославской области проверят все торговые центры
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В Ярославской области проверят все торговые центры 

76.ru 49 минут назад
Фото: 76.ru
После ужасной трагедии в Кемерово масштабная проверка ждёт все развлекательные центры в стране.
— Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранении, — уточнили в Генпрокуратуре.
Сегодня с ярославскими спасателями свяжется глава МЧС Владимир Пучков. Большая видеоконференция начнётся в 15:00 сразу в нескольких регионах страны.
— Министр проведёт комиссию по чрезвычайным ситуациям, — рассказал Михаил Зверев, начальник пресс-службы МЧС России по Ярославской области. — Скорее всего, будут даны указания о профилактических работах.
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