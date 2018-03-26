Ещё
В Пермском крае представили врио главного федерального инспектора по региону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае представили врио главного федерального инспектора по региону 

ТАСС 1 час назад
Фото: В-курсе.ру
ПЕРМЬ, 26 марта. /ТАСС/. Врио главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю стал Сергей Половников, ранее занимавший должность главного федерального инспектора в Нижегородской области. Нового инспектора представили руководителям территориальных федеральных органов исполнительной власти на совещании в понедельник.
"Для меня большая честь работать в Пермском крае. Хотел бы в первую очередь поблагодарить руководство Приволжского федерального округа (ПФО) и Михаила Викторовича Бабича за оказанное мне доверие. Вижу своей задачей здесь выстроить конструктивные отношения и выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным в своем послании Федеральному собранию. Открыт для любого общения, надеюсь на конструктивное сотрудничество", — сказал в своей речи Половников.
По данным аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, сейчас кандидатура Половникова находится на согласовании, этот процесс займет около двух-трех недель, после чего Половников вступит в должность главного федерального инспектора по Пермскому краю.
По словам заместителя полпреда президента в ПФО Алексея Сухова, долгое время Половников работал в органах внутренних дел, затем — в Федеральной службе по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ФСКН). С 2016 года Половников занимал должность ГФИ по Нижегородской области.
"Мы рассматриваем его как … профессионала, зрелого сотрудника, способного добросовестно и в полной мере исполнять обязанности главного федерального инспектора по Пермскому краю", — добавил Сухов.
ТАСС: последние новости
Биография Сергея Мавроди Тульский завод "Октава" вывели из кризиса менее чем за год Более 300 детей привили от гепатита А после массового отравления в селе Арани в Дагестане
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы229
В МИД РФ отреагировали на решение Запада324
Мировые державы объявили доллару бойкот50
17 стран высылают российских дипломатов697
У Украины заканчивается газ85
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение