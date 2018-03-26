В Пермском крае представили врио главного федерального инспектора по региону

"Для меня большая честь работать в Пермском крае. Хотел бы в первую очередь поблагодарить руководство Приволжского федерального округа (ПФО) и Михаила Викторовича Бабича за оказанное мне доверие. Вижу своей задачей здесь выстроить конструктивные отношения и выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Владимировичем Путиным в своем послании Федеральному собранию. Открыт для любого общения, надеюсь на конструктивное сотрудничество", — сказал в своей речи Половников.

По данным аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО, сейчас кандидатура Половникова находится на согласовании, этот процесс займет около двух-трех недель, после чего Половников вступит в должность главного федерального инспектора по Пермскому краю.

По словам заместителя полпреда президента в ПФО Алексея Сухова, долгое время Половников работал в органах внутренних дел , затем — в Федеральной службе по контролю за незаконным оборотом наркотиков ( ФСКН ). С 2016 года Половников занимал должность ГФИ по Нижегородской области.

"Мы рассматриваем его как … профессионала, зрелого сотрудника, способного добросовестно и в полной мере исполнять обязанности главного федерального инспектора по Пермскому краю", — добавил Сухов.