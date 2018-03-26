Стадо оленей на арктическом острове Колгуев восстанавливается

АРХАНГЕЛЬСК , 26 марта. / ТАСС /. Стадо северных оленей на арктическом острове Колгуев ( Ненецкий автономный округ ) в Баренцевом море начало восстанавливаться после массового падежа 2012-13 гг. Как сообщает пресс-служба администрации НАО, впервые за пять лет на острове проведен подсчет оленей.

"На острове Колгуев завершился первый за последние пять лет подсчет оленьего стада. Через кораль, построенный оленеводами в 70 километрах от поселка Бугрино, прошли 466 голов оленей. Мероприятие по просчету оленей на Колгуеве проводится в рамках работы по восстановлению островного стада и приурочено Году оленеводства в НАО", — говорится в сообщении.

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью. «Биологическое исследование делали: [причина] истощение пастбищ. К сожалению, некоторое время подсчет не делали, стадо само по себе по острову гуляло, до 9-10 тыс. оленей было основное стадо, но подсчеты не делали, и никто не мог сказать, сколько на самом деле оленей. [В итоге возник] перевыпас, получилось, что хорошие пастбища остались на северо-западе, остальное все истоптано», — пояснил ТАСС председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин

Поголовье на конец 2014 года составляло 153 оленя, из них 145 — самки. Первым шагом по естественному восстановлению оленьего поголовья на Колгуеве стал завоз 14 хоров (хор — самец-вожак — прим. ТАСС), организованный властями НАО в 2015 году, еще 10 ездовых быков были доставлены на остров в 2017 году.

Самым трудным процессом стал сбор оленей в стадо из-за ландшафта острова, на котором много сопок и каньонов: оленей собирали при помощи снегоходов около недели. Подсчет показал, что большую часть стада составляют важенки (самки), их 262, взрослых хоров (самцов) 32, еще 172 оленя — телята, которые родились весной 2017 года. Ожидается, что в этом году родится около 220 оленят.