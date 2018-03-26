На Кубани создали специальные группы для борьбы с мраморным клопом

Он провел в Сочи совещание, где обсуждались меры борьбы с вредителем, который уже нанес урон урожаю мандаринов и орехов в Абхазии . «В Краснодарском крае созданы группы по борьбе с вредителем. Речь идет о механическом уничтожении, для этого надо обследовать большую часть сельской территории Большого Сочи и ряд районов Краснодарского края. Мы уверены, что в ближайшие десять дней группы, организованные властями и контролирующими службами, совместно эту работу проведут успешно», — отметил Хатуов.

Он рассказал, что ученые России предложили дополнительные рекомендации, а производители — более современные средства защиты, которые должны применяться при защите сельхозугодий. «На самом деле, объем мероприятий, которые проходят на абхазской стороне, достаточно емкий, и при правильной организации работы мы рассчитываем, что наши коллеги с проблемой по защите подворий граждан и сельхозугодий справятся», — считает Хатуов.

По его словам, семинар-совещание проводится в Сочи, так как, по мнению ученых, «по карте распространения мраморного клопа есть очаговые предположения, что он может быть на территории Большого Сочи, ряда муниципалитетов Краснодарского края».

"Очень важно, чтобы мы строго следовали всем рекомендациям Россельхознадзора , … это нам позволит, проведя комплекс профилактических мероприятий, предотвратить распространение опасного вредителя. Наша задача на сегодняшний день — более углубленно провести обследование территорий, подверженных заражению и отработать уничтожение клопа на первой стадии.

В случае, если придется применять химию для обработки посевов и защиты садов, необходимо понимание, какими средствами и как необходимо это делать ", — сказал замминистра.

Опасный вредитель

Ранее сообщалось, что коричнево-мраморный клоп в 2017 году нанес огромный ущерб сельскому хозяйству Абхазии — вредитель уничтожил более 70% урожая ореха-фундука и более 50% урожая мандаринов. Больше всех, по данным минсельхоза республики, пострадали восточные районы — Очамчырский, Ткуарчальский и Гальский. В конце 2017 года вредителя обнаружили в Краснодарском крае. Он представляет опасность для 100 видов растений, в том числе сельхозкультур. Специалисты Россельхознадзора призывают бороться с ним уже сейчас — пока вредитель не перешел в активную фазу. По прогнозам, к середине апреля температура воздуха поднимется до показателей, при которых клоп начнет проявлять активность.