В Петербурге проверят торгово-развлекательные комплексы

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию предпринимательского и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В ближайшее время будет составлен список крупных торгово-развлекательных комплексов.

Списки направят в региональный МЧС для организации дополнительных проверок.