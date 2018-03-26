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В Петербурге проверят торгово-развлекательные комплексы
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В Петербурге проверят торгово-развлекательные комплексы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по развитию предпринимательского и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В ближайшее время будет составлен список крупных торгово-развлекательных комплексов.
Списки направят в региональный МЧС для организации дополнительных проверок.
Напомним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о дополнительной проверке мест массового скопления людей. Дрозденко посоветовал муниципалитетам заняться подобными проверками и повысить внимание к противопожарной безопасности.
Фото: архив ФедералПресс
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