Тимофеева призвала установить законодательные барьеры для поставщиков некачественного питания в соцучреждения

По данным опросов, проведённых ОНФ, сейчас более половины респондентов недовольны качеством питания в социальных учреждениях, отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева на «круглом столе» по вопросам продовольственной безопасности.

Для решения проблемы, которая «выросла до общероссийского масштаба», по мнению Тимофеевой, необходимо объединить усилия всех комитетов палаты.

«Демпинг ведёт к поставке в детские сады, интернаты и другие соцучреждения некачественных продуктов», — обозначила одну из важнейших проблем в сфере питания заместитель председателя Государственной Думы.

Выступая на «круглом столе», организованном Комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ольга Тимофеева привела конкретные примеры нарушений, выявленных в Алтайском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и других субъектах.

Чтобы предотвратить поставки в детские сады молока с опасными примесями, необходимо установить законодательные барьеры для недобросовестных поставщиков.

«Это — долгосрочная работа многих комитетов Госдумы, мы готовы этим заниматься», — отметила Тимофеева.

Другая важная проблема, которая обсуждалась в ходе «круглого стола», — некорректные сведения на упаковке продуктов. Изготовители не информируют потребителей о вредных добавках и их воздействии при длительном употреблении на организм.

«Из-за этого около 300 тысяч человек каждый год в нашей стране получают различные заболевания или даже инвалидность», — привела данные ВОЗ вице-спикер Госдумы.

Решить эту проблему, по мнению участников «круглого стола», поможет маркировка продовольственных товаров по принципу «светофора» — в зависимости от полезных свойств продуктов.