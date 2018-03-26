О качестве продуктов расскажет упаковка

Госдуме намерены запретить взаимоисключающие формулировки на обёртке товаров. Например, если творог «фермерский», в его составе не могут быть растительные жиры. При этом законодательными уверены, что одними барьерами невозможно оградить потребителя от суррогата и фальсификата. Чтобы «вредные» продукты не попали в тарелку, нужно с детства формировать правильные вкусовые привычки.

Красители и консерванты ведут к ожирению и инвалидности

Любовь россиян к колбасам, сосискам и другим переработанным продуктам, а также агрессивная реклама фастфуда привели к тому, что по количеству граждан, страдающих ожирением, Россия почти догнала США . В Минздраве отмечают, что с 1980 года количество граждан с избыточным весом увеличилось вдвое, в то время как средняя продолжительность жизни в стране едва превысила 72 года.

Причина такого положения дел в том, что в рационе большинства россиян — продукты с Е-консервантами, красителями, ГМО и антибиотиками. «Уже сейчас, по данным Института питания РАМН, половина инвалидности в России (350-400 тысяч человек в год) — это заболевания, связанные с питанием», — отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева на «круглом столе» по вопросам продовольственной безопасности в России 26 марта.

Особенно актуальна проблема некачественного питания для социальных учреждений. В 2017 году в рамках проекта «За честные закупки» активисты-общественники выявили многочисленные нарушения. Так, в Алтайском крае в социальные учреждения было поставлено 18 тонн круп, содержащих примеси металлов и насекомых. В Ставропольском крае в детские сады поставлялась молочная продукция со сроком годности шесть суток, хотя по ГОСТу он не должен превышать пять суток. И это — далеко не полный перечень. Всего по сигналам активистов Общероссийского народного фронта, было возбуждено 45 антимонопольных дел по фактам нарушений в ходе закупок.

Для решения этого вопроса Ольга Тимофеева предложила объединить усилия всех комитетов палаты и разработать законодательные барьеры, которые будут препятствовать попаданию некачественных продуктов на российский рынок и особенно в социальные учреждения.

Жертвы рекламы

Другая важная проблема, на которую обратил внимание специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов , — маркировка продуктов. «Она должна быть объективной и наглядной», — заявил он. Однако производители напротив умело скрывают информацию о свойствах продуктов или вообще откровенно обманывают покупателей. «Сегодня в магазинах не продается молоко, а только молочный продукт. Об этом давно говорят, но никто из производителей этикетки не поменял», — привёл пример спецпредставитель главы государства.

Уже сейчас, по данным Института питания РАМН, половина инвалидности в России (350-400 тысяч человек в год) — это заболевания, связанные с питанием. В это же время популярные у населения маркировки — «био», «эко», «органик», «экологически чистый продукт», «натур» и другие, по мнению экспертов, не более чем маркетинговый ход. Приставка «био» может быть только у молочных продуктов, обогащённых пребиотиками, а «эко» — означает, что изготовление продукта не принесло вреда окружающей среде. Но под влиянием рекламы большинство покупателей делают выбор в пользу продуктов, на упаковках которых есть такие слова.

Исправить ситуацию, по мнению Сергея Иванова, поможет введение добровольной маркировки по принципу «светофора», когда по цветовой шкале можно будет определить степень полезности продуктов питания. При этом спецпредставитель президента не верит в то, что производители по собственной воле будут маркировать свою, пусть даже вредную продукцию красным цветом. А вот в том, что в России, где большие запасы чистой воды и земли, появится немало «зелёных», то есть экологически чистых и полезных товаров, Иванов не сомневается. Экспорт чистой продукции, по его мнению, открывает блестящие перспективы перед отечественными сельхозпроизводителями. Но вначале, напомнил Иванов, нужно обеспечить качественной продукцией россиян.

Стране необходим закон о детском питании

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проблему безопасности питания можно будет решить, только если в Правительстве появится специальный орган управления — комитет по питанию. А ещё, по мнению депутата, необходимо вернуть ГОСТы. Тогда и сардельки, и какао будут такими же вкусными и безвредными, как во времена молодости руководителя думской фракции.

Кроме того, сошлись во мнении участники «круглого стола», необходимо с детства воспитывать правильные вкусовые привычки. Если потребитель не будет понимать разницу между натуральным продуктом и генно-модифицированным, толку от маркировки не будет.